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سى إن إن: مايك بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ومخاوف من خطوات دونالد الطائشة

الأحد، 10 يناير 2021 10:36 ص
سى إن إن: مايك بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ومخاوف من خطوات دونالد الطائشة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من نائب الرئيس الأمريكى، أن مايك بنس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 فى الدستور الأمريكى وعزل دونالد ترامب، ويفضل الاحتفاظ بهذا الخيار فى حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

وأضافت المصادر لسى إن إن أن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها فى خطر.

وأوضحت المصادر أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضى. وأشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جدا من بنس في حين أن الثانى محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة الكونجرس، لكن نائب الرئيس بعث برسالة لأعضاء الكونجرس أبلغهم فيها أنه سيتبع الدستور.

ويحذر حلفاء ترامب من المضى قدما بعملية عزل الرئيس الأمريكى، إذ كان قد قال حليفه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عبر صفحته الرسمية على تويتر، إن مضى رئيسة مجلس النواب، نانسى بيلوسى، بعملية عزل ترامب ستتسبب بأضرار جسيمة، مطالبا الرئيس المنتخب، جو بايدن، بحماية البلاد من عواقب هذه الخطوة.

 


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