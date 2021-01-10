"سوهاج" ضمن أول 4 جامعات فى إنجاز ؜منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال 2020

سوهاج محمود مقبول

حققت جامعة سوهاج، نسبة انجاز 99٪؜ ضمن الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث استقبلت المنظومة 178 شكوي وطلب واستغاثة خلال عام 2020، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة جاءت ضمن أول 4 جامعات" كفر الشيخ، طنطا، الزقازيق" من حيث نسبة انجاز الشكاوي، مشيرا إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ثقة بين الجامعة والمواطن السوهاجي في التأكيد على تلقي الشكاوي ورصدها والتعامل معاها وايجاد الحلول السريعة لها، والحد من أسباب تكرارها .

وأضاف صلاح حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالجامعة، أن الشكاوي التي تلقتها الجامعة خلال العام الماضي تضمنت 163 شكوي فردية و 15 شكوي جماعية.