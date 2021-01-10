اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"سوهاج" ضمن أول 4 جامعات فى إنجاز ؜منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال 2020

الأحد، 10 يناير 2021 04:07 م
"سوهاج" ضمن أول 4 جامعات فى إنجاز ؜منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال 2020 الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت جامعة سوهاج، نسبة انجاز 99٪؜ ضمن الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث استقبلت المنظومة 178 شكوي وطلب واستغاثة خلال عام 2020، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة جاءت ضمن أول 4 جامعات" كفر الشيخ، طنطا، الزقازيق" من حيث نسبة انجاز الشكاوي، مشيرا إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ثقة بين الجامعة والمواطن السوهاجي في التأكيد على تلقي الشكاوي ورصدها والتعامل معاها وايجاد الحلول السريعة لها، والحد من أسباب تكرارها .

وأضاف صلاح حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالجامعة، أن الشكاوي التي تلقتها الجامعة خلال العام الماضي تضمنت 163 شكوي فردية و 15 شكوي جماعية.

 


سوهاج

اخبار الجامعات

اخبار المحافظات

بوابة الشكاوى الحكومية

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

شكاوى المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة