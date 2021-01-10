سلطنة عمان تحيي الذكرى الأولى لرحيل السلطان قابوس اليوم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- الذى غادر دنيانا الفانية إلى دار الخلود فى الـ 10 من يناير العام الماضى.

وبحسب صحيفة عمان تستذكر السلطنة، السلطان الراحل وتستعيد تفاصيل نهضة كبيرة أرساها على مدى 5عقود من الزمن كانت حافلة بالإنجازات والعمل من أجل عمان وشعبها.

وبحسب الصحيفة، يقف العمانيون عند هذه الذكرى باعتبارها قيمة يعيشونها ويفكرون فيها ويحاورونها من أجل فهم سياقاتها التاريخية التي تعينهم على فهم المستقبل.

والذكرى بهذا المعنى مناسبة ينطلق منها العمانيون نحو عام جديد من مسيرة نهضتهم المتجددة التي يقود زمامها نحو المستقبل السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-. وتؤكد السلطنة في هذه الانطلاقة الجديدة الولاء والعرفان للسلطان هيثم ،الذي وضع نصب عينيه تعزيز مكانة السلطنة بين الأمم والمحافظة على مصالحها الوطنية وفق تخطيط واضح المعالم حددت مساراته وأهدافه «رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تحقيق تحولات نوعية في كافة مجالات الحياة.

ومنذ اليوم الأول لتولى مقاليد الحكم أكد سعيه الدؤوب من أجل تأسيس مرحلة أخرى من نهضة عُمان المتجددة تواكب متطلبات المرحلة القادمة بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الوطن وبما يحفظ ما تم إنجازه على مدى العقود الماضية من مسيرة النهضة والبناء عليه بمشاركة المواطن وتقديم كل ما يُسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء على أرض عُمان الطيبة وبما يحفظ مكتسبات الوطن ويصون أمنه واستقراره.