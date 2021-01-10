روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية

أعلنت السلطات الروسية تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.
وأكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الأحد - تسجيل حالة إصابة مواطن روسي عاد مؤخرا من المملكة المتحدة بالطفرة "البريطانية" من الفيروس.
وسبق أن شددت الحكومة البريطانية في ديسمبر الماضي القيود المفروضة في العاصمة لندن وأجزاء واسعة من إنجلترا، بسبب رصد انتشار طفرة كورونا الجديدة التي تعد ذات قدرة أكبر على التفشي.
وقد تم رصد إصابات بالطفرة الجديدة من الوباء منذ ذلك الحين في عشرات الدول.
روسيا تعلن تسجيل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانيةالأحد، 10 يناير 2021 07:41 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الروسية تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلنت بريطانيا عن اكتشاف تفشيها في أراضيها الشهر الماضي.
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