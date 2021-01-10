اليوم السابع
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رئيس وزراء العراق: ماضون فى دعم مفوضية الانتخابات بكل ما نستطيع

الأحد، 10 يناير 2021 06:57 م
رئيس وزراء العراق: ماضون فى دعم مفوضية الانتخابات بكل ما نستطيع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد أن حكومته ماضية في دعم مفوضية الانتخابات بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - أن "الكاظمي استقبل، رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.. وجرت مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من يونيو 2021".
واستمع الكاظمي إلى إيجاز عن آخر المراحل المنجزة من عمل المفوضية، في مجال تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين.
كما شهد اللقاء استعراض السبل المتبعة لتذليل المعوقات التي تواجه عمل المفوضية، بانتظار تشكيل المحكمة الاتحادية وفقا للسياقات الدستورية.


العراق

مصطفى الكاظمى

الانتخابات فى العراق

مفوضية الانتخابات بالعرق

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