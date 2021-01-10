رئيس جامعة المنوفية يلتقى مسئول الطلاب الوافدين من العراق

المنوفية - محمد فتحى

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم الأحد ، الدكتور حسين كاظم مسئول الطلاب الوافدين بالسفارة العراقية وبعض الطلاب الوافدين العراقيين المقيدين بكلية الطب جامعة المنوفية.

وأعرب مسئول الوافدين عن شكره وتقديره لما تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من اهتمام، وحسن التعامل والتواصل الدائم مع الطلاب، وحل أى مشاكل قد تواجههم، ونقل تحيات السفير العراقى وشكره لرئيس الجامعة، حيث أكد مبارك أن جميع الطلاب الوافدين هم أبناء الجامعة وتوجد إدارة خاصة للتعامل معهم وتوفير كافة متطلباتهم، وتخصيص منسق بكل كلية للتواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم.

وأكد مبارك، أن الجامعة تستقبل جميع الطلاب من كافة الدول العربية، وتحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال كلياتها وبرامجها المتميزة على مستوى الجامعات، واستمع للطلاب واطمأن لعدم وجود أى عقبات تواجههم، والإجابة على استفساراتهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافهم.