دعم بعض الطلاب المتعثرين فى سداد المصروفات بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، عددا من الاجتماعات لمجلس إدارة مركز المؤتمرات، ومركز التعلم المدمج، واللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة.

وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة للقطاعات الثلاثة، والمستشار المالي، والدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة، وأمين عام الجامعة.

ووافق الدكتور منصور خلال الاجتماع على المذكرة المعروضة من عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بشأن تقسيم الطلاب لمجموعات لعمل تدريب ميداني مصغر عقب الرجوع للدراسة، والموافقة على العرض المقترح لتكريم أوائل كلية التجارة بنظام التعلم المدمج.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة الدعم المباشر المقدم من الدكتور محمد جنيدي عضو مجلس النواب لعدد من الحالات الانسانية المتعثرة في سداد المصروفات وعرضه على مجلس الجامعة القادم، وتوجيه الشكر إلى النواب أحمد أبو هشيمة، والدكتورة حنان سليمان، وأحمد محسن مبارك، ونادر يوسف نسيم أعضاء مجلس الشيوخ لقيامهم بسداد مصروفات 30 منحة للالتحاق بالشعب والبرامج الجديدة ودورهم في تقديم الدعم إلى جميع الطلاب بالجامعة.