حملات تطهير وتعقيم بالشوارع والمنشآت الحكومية بمحافظة الشرقية.. صور

الشرقية إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية وتقليل التجمعات في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة نظافة وتطهير وتعقيم بالمدينة شملت (شارع المدارس- مجلس المدينة - أمام النادي الرياضي - أرض الزراعة - الآثار)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرش وتطهير وتعقيم (شارع مستشفى الحميات -شارع البوسطة - شارع مولد النبي - الحلقة -كوبرى أبو عميره - أسفل كوبري الزراعة - ميدان عرابى - ميدان التحرير ) لتوفير بيئة صحيه خالية من الأمراض وحرصاً على سلامة المواطنين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة تعقيم وتطهير ( لمجمع المحاكم بالمدينة - مبني الوحدة المحلية البلاشون - مدارس كفرحفنا - مدرسه الشهيد مصطفى عبد ربه الابتدائية - مدرسة الشهيد احمد مختار صالح للتعليم الأساسي - ديوان عام الوحدة المحلية بكفر ايوب - مكتب تموين كفر أيوب - ديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف - ومكتب الضرائب العقارية - مبنى جمعية الزراعية بأولاد سيف - مبني لهلال الأحمر بأولاد سيف - مبني الوحدة شبرا النخلة - مدرسة شبرا النخلة الجديدة 2).

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لتعقيم وتطهير (مبنى رئاسة المركز والمركز التكنولوجي) حيث تم رش الأسطح والأرضيات والأبواب والنوافذ ومكاتب العاملين ودورات المياه وملحقات المبنى وغرفة الأمن والمسجد الملحق بمبنى رئاسة المركز للحفاظ على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وتستمر الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.



جانب من اعمال التعقيم



جانب من التعقيم