حفل زفاف جماعى لـ1050 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا فى الغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان اليوم الأحد فى بيان له، أن الجمعية تستكمل دعمها لزواج الفتيات اليتيمات تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وأنه ضمن خططها لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات إلى إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن .

وأكد شعبان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الغربية استطاع تيسير زواج 1050 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .

وأشار إلى أن الأورمان قد أطلقت مؤخراً مبادرة "خير بالتقسيط" وهى مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمده 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين .

واختتم شعبان، أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات فى محافظة الغربية، حيث نجحت فى دعم اتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى فى جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظ.











