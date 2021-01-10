جو بايدن قبل حفل تنصيبه: فى غضون 10 أيام نمضى قدما ونعيد البناء معا

كتب محمد سعودى

قبل نحو 10 أيام من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، شدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على أن إدارته ستعمل على المضي قدما وإعادة بناء أمريكا بالتعاون مع مجتمع بلاده، حيث غرد عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء اليوم قائلا :"في غضون 10 أيام، نمضي قدمًا ونعيد البناء – معًا".



جو بايدن عبر تويتر





ومن المقرر، أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رئيسا لأمريكا في 20 يناير الجارى، وكان الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب قد أعلن مسبقا أنه لن يحضر حفل التنصيب فى ظل استمرار اتهاماته بأن الانتخابات كانت مزورة.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن نائب الرئيس مايك بنس يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعدما أعلن ترامب عدم حضوره.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، عبر حسابه الرسمى على تويتر بعد أحداث اقتحام الكونجرس من قبل أنصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى توفمبر الماضى: "رئيسنا ليس فوق القانون .. العدل يخدم الناس - ولا يحمى الأقوياء".

وخلال كلمته هذا الأسبوع أدان بايدن مثيرى الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، قائلا: "عندما ترى آلاف الأشخاص يقتحمون الكونجرس وهو رمز الديمقراطية، وهو مكان بمثابة الأماكن المقدسة بدعم من رئيس لا يعرف ماذا يفعل، فإنهم بالتأكيد مجموعة من البلطجية "وإرهابيين محليين ومتعصبين للبيض".