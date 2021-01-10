اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 10:36 م
خالد صلاح
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جونز هوبكنز: عدد حالات الإصابة بكورونا حول العالم يتجاوز الـ90 مليونا

الأحد، 10 يناير 2021 10:22 م
جونز هوبكنز: عدد حالات الإصابة بكورونا حول العالم يتجاوز الـ90 مليونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، طبقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.
وأشارت الشبكة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل وفيات مرتبطة بكورونا حول العالم بـ 373 ألفا و463 حالة وفاة، وأعلى معدل إصابات والتي بلغت 22 مليونا و255 ألفا و827 إصابة.


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