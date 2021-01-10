جامعة القناة تعلن فتح باب التقدم لجائزة العطاء والوفاء للأساتذة العاملين والمتفرغين

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم لجائزة العطاء والوفاء للأساتذه العاملين والمتفرغين والتى يعلن عنها خلال شهر يناير من كل عام بتنظيم من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة للمشروعات البيئية.

وأضاف الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة أن فتح باب التقدم جائزة العطاء والوفاء لعام 2021 وتستمر لموعد أقصاه 31 مارس.

ووجه الدكتور أحمد زكى بالإعلان عن الجائزة بالكليات المختلفة وأقسامها واستيفاء استمارة فحص ملفات المرشحين المتقدمين للجائزة - مستوفى وغير مستوفى - مع إرسال خطابات الترشح إلى إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية بعد استيفاء الملفات الخاصة بالجائزة.

كما أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن إدارة الجامعة تعكف خلال هذه الفترة على الانتهاء من تطوير البنية التحتية بالجامعة من خلال زيادة المباني التعليمية ورفع كفاءة المعامل وقاعات التدريبات والدراسة.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن رفع كفاءه البنية التحتية للكليات بصفة عامة ولكلية التربية الرياضية بصفه خاصة يأتى بهدف تطوير المنظومة التعليمية وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزه للطلاب.

وتماشيا مع هذا السياق ، أكد الدكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية أنه جارى الآن العمل على رفع كفاءة الصالة الرياضية وحلبة الملاكمة بالكلية، كما حرص عميد الكلية على تقديم الشكر إلى هدى فرج أمين عام الجامعة و الإدارة الهندسية بالجامعة بإشراف عام المهندسة هبه امام مدير عام الإدارة.