توقيع الكشف المجانى على 93 ألف و716 مواطنا خلال 58 قافلة طبية فى 2020

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، أن مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت خلال العام المنقضى 2020 نحو 58 قافلة طبية للكشف المجاني على مستوي محافظة أسوان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم إجراء الكشف الطبى على 93716 مواطنا ومواطنة في مختلف التخصصات، موضحا أن القوافل ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

وأشار إلى أن تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وبإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان.