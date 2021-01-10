توزيع 63 شنطة رياضية على المتميزين من ذوى القدرات والهمم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بذوى القدرات والهمم من الرياضيين والذين يمثلون المحافظة فى بطولات الجمهورية والمحافل الدولية ويحققون إنجازات غير مسبوقة فى مختلف الألعاب.

واشار إلى أنه فى إطار الإحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات والهمم قامت محافظة الشرقية بتجهيز 250 شنطة رياضية تحتوى على "أحذية وملابس رياضية" لتقديمها للمتميزين رياضياً من ذوى الهمم بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه استكمالا لتوزيع الشنط الرياضية على المتميزين رياضياً من ذوى القدرات والهمم تم توزيع 63 شنطة رياضية بنادى فاقوس الرياضى ليصل إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن 118 شنطة رياضية وذلك بهدف تشجيع الرياضيين من ذوى القدرات والهمم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية وتحقيق مراكز رياضية متقدمة فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عالياً.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بذوى القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم فى المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

قدم الرياضيون المتميزون من ذوى القدرات والهمم الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لهم وتهيئة الأجواء المناسبة امامهم لمختلف الألعاب الرياضية والمشاركة فى البطولات وحصد الميداليات.