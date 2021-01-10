تعرف على ما تقدمه أسوان لأصحاب القدرات الخاصة في عيدها القومي

أسوان - صلاح المسن

تعكس فعاليات عيد أسوان القومي والذي يوافق 15 يناير من كل عام إهتمام المحافظة بجميع فئات المجتمع الأسوانى وفي مقدمتهم ذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة.

"اليوم السابع" يعرض ما قدمته أسوان لأصحاب القدرات الخاصة في عيدها القومي .

أولا: توزيع وتسليم 6 دراجات بخارية للمستحقين من ذوى الإعاقة من تقدموا بطلبات للحصول علي دراجة مجهزة

ثانيا: توزيع وتسليم الدراجات البخارية على الذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات المختصة

ثالثا:يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها محافظ أسوان بإعتبار 2021 عاماً للأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة

رابعا: تكريم القائمين على المركز الحرفي وجمعية خير الجنوب لمجهوداتكم نحو الارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن أبنائنا من ذوى الهمم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسوانى لما يثبوته يوماً بعد يوم من المواهب الفذة والأداء الفنى والثقافى الراقى فى كافة المجالات والأنشطة ليكونوا بذلك جديرين بالاحترام والإعتزاز والرعاية بإعتبارهم نماذج مشرفة تسعى دائماً بعزيمة وإصرار الأبطال لقهر المستحيل ، والتغلب على التحديات بإرادة صلبة وقوية

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تحرص دائماً للتواصل معهم ، والعمل معاً جنباً إلى جنب فى الإتجاه الصحيح والتغلب على أى مصاعب باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم .