تعافى 117 ألفًا و701 مصاب بفيروس كورونا فى تونس حتى الآن

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تعافي 117 ألفا و701 مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 159 ألفا و276 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها مساء اليوم الأحد - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 7 آلاف و607 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 358 حالة، إلى جانب 127 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5 آلاف و 215 حالة، فيما سجلت 1762 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس التاجي إلى 159 ألفا و276 حالة.