تطعيم 30 ألفا من كبار السن بلقاح كورونا فى النمسا

أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي أنه تم تطعيم 30 ألفا من كبار السن حتى الآن بلقاح كورونا (فايزر- بيونتك) في البلاد.
وقال انشوبير - في تصريحات له اليوم الأحد - إن عمليات تسجيل دور المسنين لتلقي اللقاح جارية الآن وتقترب من الحصر بشكل كامل.. مشيرا إلى أنه جار التحضير لتطعيم 115 ألف شخص خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن عملية التطعيم تشهد تطورات إيجابية للغاية ومتلاحقة.. لافتا إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم تنفيذ حوالي 30 ألف تطعيم جديد ضد كورونا.
وأضاف أنه طلب من الولايات الفيدرالية التأكد من وصول الإخطارات بسرعة إلى المنازل لدعوة جميع كبار السن لتلقي اللقاح.
تطعيم 30 ألفا من كبار السن بلقاح كورونا فى النمساالأحد، 10 يناير 2021 10:08 م
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
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أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي أنه تم تطعيم 30 ألفا من كبار السن حتى الآن بلقاح كورونا (فايزر- بيونتك) في البلاد.
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