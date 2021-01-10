اليوم السابع
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تطبيق الإجراءات الاحترازية للمترددين على مركز شباب العريش بشمال سيناء

الأحد، 10 يناير 2021 02:00 ص
تطبيق الإجراءات الاحترازية للمترددين على مركز شباب العريش بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهد مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء، تطبيقاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة الواردة بشأن تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل مراكز الشباب.

وقال ناصر العزازى مدير المركز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مركز شباب مدينة العريش واصل تطبيق كافة الاحتياطات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة للاعبين والمترددين على المركز والتعقيم الكامل للادوات والملاعب وذلك حسب التعليمات والأكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة والخاصة بتنفيذ الأنشطة سواء الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وأشار، إلى أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة  شدد على الاجراءات التي اتخذها مركز شباب مدينة العريش في تطبيق أحكام الرؤية التي يتم تنفيذها بحديقة المركز، لافتا إلى أن الدكتور عبادة الجزار مساعد الوزير لمراكز الشباب، أكد أن مركز شباب مدينة العريش من النماذج المشرفة للعمل الشبابي والرياضى والمجتمعي.

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