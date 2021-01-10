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تشاك شومر: تهديد الجماعات المتطرفة يبقى مرتفعا بعد أحداث واشنطن

الأحد، 10 يناير 2021 08:23 م
تشاك شومر: تهديد الجماعات المتطرفة يبقى مرتفعا بعد أحداث واشنطن تشاك شومر
كتب أحمد عرفة

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قال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إن تهديد الجماعات المتطرفة يبقى مرتفعا بعد أحداث واشنطن، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التى قام بها الأربعاء الماضى وقبل انتخابات جورجيا.

وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته.

 


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