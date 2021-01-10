تسجيل أقل حصيلة يومية بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي فى روسيا

كتب سمير حسنى

أعلنت روسيا اليوم الأحد، تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ شهر نوفمبر الماضي، بلغت 22851 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوفي 456 شخصا.

وبحسب أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الأحد، تماثل للشفاء 24080 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و778889.

وارتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا حتى الآن إلى 3 ملايين و401954، وبلغ إجمالي الوفيات 61837.، جاء ذلك نقلا عن "روسيا اليوم".

وأمس، أعلنت روسيا، تسجيل 23309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 4900 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الحالات إلى ثلاثة ملايين و379103.