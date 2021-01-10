اليوم السابع
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تحرير 3758 محضر كمامة خلال أسبوع من تطبيق مخالفة عدم ارتداء الكمامات بالقليوبية

الأحد، 10 يناير 2021 04:56 م
تحرير 3758 محضر كمامة خلال أسبوع من تطبيق مخالفة عدم ارتداء الكمامات بالقليوبية محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بارتداء الكمامات بمواقف شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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تابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الأحد، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 450 مواطن مخالف ارتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة، حيث جرى تحرير3758 محضر للمخالفين على مدار الأسبوع.

وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن، عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 450 مواطنا ومواطنة وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.


اخبار القليوبية

مرور القليوبية

ارتداء الكمامة

الكمامات

فيروس كورونا

كورونا

اجراءات وقائية

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