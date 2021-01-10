اليوم السابع
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تحرير 1636 غرامة فورية وغلق 1483منشأة لعدم الالتزام بإجراءات كورونا بالمنوفية

الأحد، 10 يناير 2021 03:02 م
تحرير 1636 غرامة فورية وغلق 1483منشأة لعدم الالتزام بإجراءات كورونا بالمنوفية غلق المحال المخالفة فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه منذ بدء تطبيق الغرامة الفورية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء تم تحرير 1488 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق 1328 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس .

وأوضح محافظ المنوفية، أنه خلال الأسبوع الماضى تم غلق 741 محلا و97 ورشة و175 كافيه ومطعم ، كما تم فض 117 سرادق فرح وعزاء وفض 139 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 49 مركز تعليمى و10 صالات رياضية بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم اليوم تحرير 148 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة وغلق 155 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار المتابعة وتكثيف الحملات الدورية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

جانب من غلق المحال المخالفة
جانب من غلق المحال المخالفة

 

غلق المحال المخالفة
غلق المحال المخالفة

 

حملات على المواقف
حملات على المواقف

 

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