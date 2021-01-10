تحرير 1473 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1473 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 459 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و64 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و56مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و123 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو15 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير33 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و37 مخالفة بيئة وتحرير30 مخالفة خط السير و22 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 59 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 8 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و31مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و69 مخالفة مواقف عشوائية و15 مخالفة طمس لوحات معدنية و32 مخالفة تحميل ركاب بالأجر و159 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 32 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير55 مخالفة دراجات نارية متنوعة وتحرير61 مخالفة تجاوز سرعة "رادار وتحرير 37 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض غير المخصص لها، كما تم العثور على 2سيارة متروكة بنطاق المحافظة.