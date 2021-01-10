بوتين يبحث مع نظيره الفرنسى اللقاء بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المسائل المرتبطة بالقاء المقرر مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا في موسكو غدا الاثنين.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين (الرئاسة الروسية) - في بيان اليوم - "أنه في إطار تنسيق عمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان بعض المسائل المرتبطة بالقاء الثلاثي، الذي سيعقد في موسكو غدا بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بالعاصمة الروسية".

يُذكر أن المكتب الصحفي للكرملين كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يعقد مباحثات ثلاثية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بموسكو غدا.