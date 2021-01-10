اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 04:32 م
خالد صلاح
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بوتين يبحث مع نظيره الفرنسى اللقاء بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا

الأحد، 10 يناير 2021 04:07 م
بوتين يبحث مع نظيره الفرنسى اللقاء بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بوتين وماكرون
أ ش أ

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المسائل المرتبطة بالقاء المقرر مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا في موسكو غدا الاثنين.
وذكر المكتب الصحفي للكرملين (الرئاسة الروسية) - في بيان اليوم - "أنه في إطار تنسيق عمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان بعض المسائل المرتبطة بالقاء الثلاثي، الذي سيعقد في موسكو غدا بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بالعاصمة الروسية".
يُذكر أن المكتب الصحفي للكرملين كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يعقد مباحثات ثلاثية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بموسكو غدا.


فلاديمير بوتين

إيمانويل ماكرون

أرمينيا

أذربيجان

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