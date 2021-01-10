بريطانيا تستضيف اليوم المنتدى العالمى لتحديات الأمم المتحدة بحضور الأمين العام

كتبت - هند المغربي

تستضيف الحكومة البريطانية اليوم المنتدى العالمى لمناقشة سبب بقاء الأمم المتحدة، وإيجاد حلول للتحديات التى نواجهها بمشاركة أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، أنه مع دخول العالم عام 2021، يوفر هذا الحدث الافتراضي - الذى تستضيفه حكومة المملكة المتحدة بالشراكة مع UN75 و Project Everyone - فرصة قوية للتعبير عن سبب بقاء الأمم المتحدة وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها - بدءًا من حالة الطوارئ المناخية إلى كوفيد -19، الصراع بمشاركة جمهور عالمى واسع ومتنوع.

ولفتت المنظمة، أن هذا الحدث سيكون أيضًا بمثابة احتفال عالمي بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، مع عودة الأمم المتحدة - تقريبًا - إلى لندن، حيث عقدت اجتماعاتها الأولى فى عام 1946، وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أول خطاب رئيسي له هذا العام أيضًا كترحيل لنتائج المشاورة العالمية التى أجريت فى عام 2020.