اليوم السابع
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برنامج تدريبى لنواب رؤساء المدن على فنيات أعمال رصف الطرق بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 10 يناير 2021 09:37 ص
برنامج تدريبى لنواب رؤساء المدن على فنيات أعمال رصف الطرق بكفر الشيخ.. صور برنامج تدريبي على فنيات أعمال رصف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة كفر الشيخ عقد برنامج تدريبي بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ 19 نائباً لرؤساء المدن، وعضو مالي وإداري من التفتيش المالي والإداري، وعضو متابعة ميدانية من المحافظة ، يتضمن فنيات أعمال رصف الطرق، لضمان جودة المخرجات الفنية، لطرق المحافظة، وزيادة الخبرات الفنية والعملية لرفع كفاءة نواب المراكز والمدن بالمحافظة، وذلك إطار خطة المحافظة لتحسين أداء العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، ولاسيما الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وتضمن البرنامج محاضرة لأحد خبراء الطرق بجهاز التعمير المركزي، بالإضافة إلى  تدريب ميداني في معامل مديرية الطرق ووحدة الرصف بكفر الشيخ، ومتابعة أعمال رصف عدد من الطرق تحت الإنشاء بالمدينة.

ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على تطبيق المواصفات القياسية في أعمال الرصف، ومتابعة نواب رؤساء المدن لتلك الأعمال لتفادي السلبيات في أعمال الرصف، حفاظا على أموال الدولة.

وأكد عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أهمية البرنامج الذي يأتي في إطار خطة القيادة التنفيذية بالمحافظة، لمراقبة أداء الجهات المنفذة لعمليات رصف الطرق بالمحافظة وتنمية الوعي الفني لدى نواب الوحدات المحلية في هذا الجانب وما له من مردود على جودة المخرجات وتقليل الهدر والفاقد في مقدرات المحافظة.

وأشار كريم السماحي، مدير التدريب، إلى أن البرنامج هو احد البرامج النوعية التي تتعهدها المحافظة مؤخرا تلبية للاحتياجات الملحة في هذا الملف، مؤكداً مشاركة 19 مستفيداًيمثلون نواب مراكز ومدن المحافظة،و عضو مالي وإداري من التفتيش المالي والإداري وعضو متابعة ميدانية من المحافظة.

 

 

دورة تدريبية لنواب رؤساء المدن على اعمال الرصف
دورة تدريبية لنواب رؤساء المدن على اعمال الرصف

 

محافظ كفر الشيخ يوجه باتباع وتطبيق المواصفات القياسية في الرصف
محافظ كفر الشيخ يوجه باتباع وتطبيق المواصفات القياسية في الرصف

 

نواب رؤساء المدن خلال البرنامج التدريبي
نواب رؤساء المدن خلال البرنامج التدريبي

 

 

 


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