اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 08:41 ص
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بث مباشر.. انكسار الشبورة على طريق "كفر الشيخ _ القاهرة" دون وقوع حوادث

الأحد، 10 يناير 2021 08:40 ص
بث مباشر.. انكسار الشبورة على طريق "كفر الشيخ _ القاهرة" دون وقوع حوادث وضوح الرؤية على طريق كفر الشيخ القاهرة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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انكسرت الشبورة على طرق كفر الشيخ الرئيسية الرابطة بين المحافظة وباقية المحافظات المحيطة بها، ومنها الطريق الدولي الساحلي الواصل بين 6 محافظات "الإسكندرية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، دمياط ، بورسعيد"، إضافة لراوفد الطريق الدولي الواصلة بين المحافظة والمحافظات المجاورة ومنها الغربية، وطريق كفر الشيخ القاهرة، وانطلقت سيارات الأجرة والملاكي على الطرق في ظل وضوح الرؤية.

ولم تسجل غرفة العمليات بالمحافظة ولا غرفة العمليات بمديرية الأمن أو غرفة العمليات بإسعاف كفر الشي وقوع أي حوادث بسبب الشبورة التي غطت سماء المحافظة أمس، وحذرت إدارة مرور كفر الشيخ السائقين وطالبتهم بتوخي الحذر.

 

اكسار الشبورة على طريق كفر الشيخ القاهرة
اكسار الشبورة على طريق كفر الشيخ القاهرة

 

وضوح الرؤية على طريق كفر الشيخ القاهرة
وضوح الرؤية على طريق كفر الشيخ القاهرة

 

 

 

 

 


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