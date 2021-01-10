انقسام فى إيطاليا حول إعادة الفصول الدراسية المباشرة بسبب كورونا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، إن إيطاليا قررت تأجيل العودة إلى الفصول الدراسية المباشرة لطلاب المدارس الثانوية، والتى كانت حددتها الحكومة المركزية فى 7 يناير إلى غدا الاثنين 11 يناير، ولكن هناك العديد من المدن الإيطالية يرغبون فى تأجيلها مجددا بسبب شراسة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مما اثار انقساما كبيرا.

في الأيام الأخيرة، وافقت الغالبية العظمى من المناطق، 17 من أصل 20 منطقة إيطالية، على قرار لمواصلة التعليم عن بعد فيما يتعلق بالمدرسة الثانوية وأذنت بالعودة شخصيًا لتواريخ مختلفة بين 18 يناير و1 فبراير.

وبالتالى، سيحترم ثلاثة فقط تعليمات الحكومة، ومستعدون لاستقبال طلاب المدارس الثانوية اعتبارًا من يوم الاثنين القادم 11.

سيكونان وادي أوستا وتوسكانا وأبروزو، وهما الأخيران مع مؤشر انتشار العدوى أقل من 1، والأول، على الرغم من أن معدل انتشار العدوى يبلغ 1.07، فقد كان ثلاثة أيام متتالية بدون ضحايا كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن منطقة بازيليكاتا هى الأخيرة التى قررت تعليق الدروس وجهًا لوجه على الأقل حتى 1 فبراير، كما فعل فريولى فينيزيا جوليا وماركى وسردينيا وفينيتو وكالابريا وصقلية.

سيبدأ الطلاب في 18 يناير لاتسيو وليجوريا وموليز وبيدمونت وبوجليا، وبعد أسبوع، فى 25 يناير، طلاب من كامبانيا وإميليا رومانيا ولومباردي وأومبريا.

رغم أن كل هذا سيعتمد على البيانات الوبائية والإجراءات الجديدة التي تدرسها الحكومة المركزية لتشديد القيود بسبب تزايد الحالات.