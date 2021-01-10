اليوم السابع
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انطلاق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بـ"غرفة الإسكندرية".. صور

الأحد، 10 يناير 2021 03:21 م
انطلاق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بـ"غرفة الإسكندرية".. صور
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، بمقر الغرفة.

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وأشارت الغرفة التجارية بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن الجلسة الافتتاحية بدأت بمحاضرة عن آلية رفع "الإقرارات الضريبية" من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، قدمها  أحمد محمد أبو زيد، المحاضر المالي بمصلحة الضرائب المصرية.

كما ناقش الدكتور أحمد حشيش، محاسب ومراجع قانوني وخبير ضرائب معتمد، أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، والقوانين ذات الصلة، وللائحتها التنفيذية، ومعايير المحاسبة.

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ويأتي ذلك في إطار الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية والجمارك، والتي نظمتها لجنة "الممول والضريبة"، بغرفة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والمهندس شريف الجزيري عضو مجلس الإدارة،  ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول والضريبة"، ووكيل وزارة المالية، وعدد من أساتذة المحاسبة والمراجعة ومسؤولي مصلحة الضرائب المصرية.

 

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الاسكندرية

الغرفة التجارية بالاسكندرية

اقتصاد مصر

الضرائب المصرية

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