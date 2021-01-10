انتظام توافر الأكسجين بمستشفى التأمين الصحي ببنى سويف للعزل

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف، مستشفى التأمين الصحى بنى سويف لمتابعة سير العمل بالمستشفى، ومتابعة منظومة الأكسجين بالمستشفى ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19"فيروس كورونا" وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة.

وتفقد مدير الفرع بحضور الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى خزان الأكسجين والتأكد من توافر الأكسجين علي مدار الساعة، واستمرارية توريد الأكسجين، وكذلك توافر إسطوانات أكسجين تعمل علي ضخ الأكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أول بأول وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية.

وعقد مدير الفرع خلال الزيارة اجتماع على هامش الجولة بحضور الدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة ببني سويف ومندوب من وزارة البيئة لتنسيق الجهود المشتركة لتأمين احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي، ووجه مدير عام الفرع الشكر لكافة العاملين بالمستشفى.