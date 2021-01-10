رويترز

قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاجي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، حالة الطوارىء فى العاصمة طوكيو وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معطيا بذلك الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس.