يدلى الناخبون فى قيرغزستان بأصواتهم فى انتخابات رئاسية مبكرة التى ستحدد أيضًا مدى السلطات التى سيتمتع بها الرئيس المقبل للبلاد، وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن التصويت يأتي في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق للبلاد سورونباي جينبيكوف في أكتوبر الماضي، حيث غرقت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى في اضطرابات عقب إجراء الانتخابات التشريعية في 4 أكتوبر الماضي التي أسفرت عن فوز الأحزاب المناصرة للحكومة؛ ما أدى إلى اتهام أنصار المعارضة السلطات بتزوير الانتخابات وأجبر الرئيس على التنحي في 15 أكتوبر.
ومن المتوقع أن يفوز السياسي صدير جاباروف (52 عامًا)، الذي تم إطلاق سراحه من السجن على يد أنصاره خلال الأزمة الأخيرة التي عصفت بالبلاد ثم تزعم إزاحة جينبيكوف عن منصبه، بالسباق الرئاسي الذي يخوضه ضد 16 مرشحًا أخرين.
ودفع جاباروف اليوم إلى إجراء استفتاء على الدستور سيحدد ما إذا كان يتعين على البلاد تعزيز صلاحيات الرئيس أم لا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة