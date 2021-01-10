ومن المتوقع أن يفوز السياسي صدير جاباروف (52 عامًا)، الذي تم إطلاق سراحه من السجن على يد أنصاره خلال الأزمة الأخيرة التي عصفت بالبلاد ثم تزعم إزاحة جينبيكوف عن منصبه، بالسباق الرئاسي الذي يخوضه ضد 16 مرشحًا أخرين.

ودفع جاباروف اليوم إلى إجراء استفتاء على الدستور سيحدد ما إذا كان يتعين على البلاد تعزيز صلاحيات الرئيس أم لا.