المدير السابق لوكالة الأمن السيبرانى: على ترامب أن يستقيل من منصبه

كتب أحمد عرفة

قال المدير السابق لوكالة الأمن السيبرانى التابعة لوزارة الأمن الداخلى كريس كريبس، إن على الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب أن يستقيل من منصبه، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المدير السابق لوكالة الأمن السيبرانى، أنه يجب أن يحاسب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته على تحريض المحتجين الذين اقتحموا الكونجرس.

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التى قام بها الأربعاء الماضى وقبل انتخابات جورجيا.

وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته.