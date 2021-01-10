العاهل السعودى وولى عهده يعزيان الرئيس الإندونيسى فى ضحايا تحطم طائرة الركاب

كتب : أحمد علوى

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تعازية للرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، فى ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز - فى برقية بعث بها لرئيس إندونيسا، وأوردتها وكالة الأنباء السعودية - "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عن ذلك من ضحايا، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازى وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه".

من جانبه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس الإندونيسي.