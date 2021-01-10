اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 08:56 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 69 إصابة جديدة بكورونا معظمها فى إقليم خبى

الأحد، 10 يناير 2021 08:01 ص
الصين تسجل 69 إصابة جديدة بكورونا معظمها فى إقليم خبى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من 33 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن 21 إصابة من الإصابات الجديدة لوافدين من الخارج.

وكانت معظم الإصابات المحلية في إقليم خبي الذي سجل 46 إصابة من أصل 48 إصابة محلية. ويحيط الإقليم بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض، انخفاضا من 38 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87433 بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

 


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كورونا

اصابات كورونا

إقليم خبي

بكين

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