وشملت المحاضر المحررة مخالفة القرارات والضوابط الصادرة في إطار الإغلاق العام، ومن بينها خرق منع التجول الذي يبدأ اعتبارا من الـ6 مساء وحتى الـ5 فجرا، وقيام مؤسسات وأنشطة تجارية بفتح أبوابها والتعامل مع جمهور المواطنين على الرغم من وجوب التزامها بالإغلاق.

كما تضمنت محاضر المخالفات عدم الالتزام بتدبير تقييد حركة المركبات، والذى يحدد أياما لسير المركبات ذات اللوحات التي تنتهي أرقامها برقم فردي وأياما أخرى لسير المركبات ذات اللوحات بأرقام مزدوجة، إلى جانب عدم ارتداء الأفراد للكمامات، وعدم التزام أنشطة تجارية مستثناة من الإغلاق بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية، وفى مقدمها منع الاكتظاظ والحفاظ على مسافات آمنة.

على صعيد متصل، بدت شوارع العاصمة بيروت وكذلك محافظة جبل لبنان، صباح اليوم، شبه خالية من المارة والمركبات مع إغلاق أبواب معظم المحال والأنشطة التجارية المستثناة من الإقفال العام، وذلك في ضوء ما تضمنه القرار من تشديد الإجراءات أيام الأحد من كل أسبوع طيلة فترة الإغلاق.

ودخل لبنان في إغلاق عام كامل في كافة أنحاء البلاد ابتداء من الخميس الماضي وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول، وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، وفي ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات؛ لا سيما في وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.

