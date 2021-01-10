اليوم السابع
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السيناتور الجمهورى عن ولاية ميزورى: أمريكا فى الطريق الصحيح لمحاسبة ترامب

الأحد، 10 يناير 2021 06:12 م
السيناتور الجمهورى عن ولاية ميزورى: أمريكا فى الطريق الصحيح لمحاسبة ترامب ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري روى بلانت، إن تصرفات الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم اقتحام الكونجرس وبعده كانت متهورة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري روي بلانت، أن الولايات المتحدة الأمريكية في الطريق الصحيح لمحاسبة الرئيس ترامب.

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية : قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا.

وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.


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