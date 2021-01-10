السلطات الفرنسية تحذر من انتقال السلالة الجديدة من كورونا بعد رصد حالة قرب العاصمة

رصدت السلطات الفرنسية ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا على بعد بعض الكيلومترات من العاصمة الفرنسية باريس، على سيدة تعمل في إحدى المدارس، إلا أن مصدر العدوى غير معروف إلى حد الآن.
ومن جانبها حذرت السلطات الصحية من انتقال العدوى إلى الأطفال، وطالبت بإجراء اختبارات وتشديد إجراءات الوقاية، خاصة وأن الفيروس سريع الانتشار.
ولم تثبت المعلومات الأولية عن السلالة الجديدة أنه أخطر من الفيروس الأول، لكنه قد يؤدي إلى اكتظاظ في المستشفيات وهو ما تخشاه السلطات.
وسجلت فرنسا 20177 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 و171 حالة وفاة أخرى بالفيروس في الساعات الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات وزارة الصحة في البلاد.
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فرنسا مليونين و767312 حالة، في حين يبلغ العدد الإجمالي للوفيات 67599.
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