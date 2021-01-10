السعودية تستقبل أول فوج من معتمري إندونيسيا بعد قرار استئناف الرحلات الدولية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي مساء أمس، فوج من المعتمرين القادمين من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد صدور قرار استئناف رحلات الطيران الدولية بالمملكة وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية لمنع انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وبحسب صيحفة الرياض، سيتوجه المعتمرون من المطار مباشرة إلى مقر السكن لقضاء فترة العزل الصحي الآمن قبل أداء مناسك العمرة.

وحرصت وزارة الحج والعمرة على تطبيق نموذج العمرة الآمنة للقادمين لأداء مناسك العمرة، ورفعت جاهزية كافة مقدمي الخدمات وشركات العمرة لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن طيلة فترة اقامتهم بالمملكة إنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن.

ودعت الوزارة المعتمرين، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، إذ سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام.