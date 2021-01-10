اليوم السابع
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الرئيس الغيني يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية أفريقية مشتركة

الأحد، 10 يناير 2021 05:00 ص
الرئيس الغيني يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية أفريقية مشتركة الفا كوندى
كتب : أحمد علوى

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دعا الرئيس الغيني ألفا كوندي إلى تشكيل قوة عسكرية أفريقية مشتركة، من أجل محاربة للمجموعات الإرهابية الناشطة بعدد من الدول الأفريقية.
وأضاف كوندي خلال لقائه بنائب الرئيس المالي، عاصيمي جويتا، بالعاصمة كوناكري، أن على دول القارة أن تشرك جيوشها لاستعادة السلام والهدوء الاجتماعي في الدول التي تواجه الإرهاب.
وأكد كوندي أنه لا بد أن يتحمل الأفارقة مسؤولياتهم، لافتًا النظر إلى أن من المهم إنشاء قوات أفريقية حقيقية قادرة على مواجهة كل التهديدات الأمنية وزعزعة الاستقرار.
وجدد التزام بلاده بمواصلة دعمها للقوات المسلحة المالية لإحلال السلام في هذا البلد.

غينيا

الارهاب فى دول افريقيا

الارهاب

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