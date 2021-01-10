اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يناير 2021 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبى المفروض عليه عقوبات أمريكية

الأحد، 10 يناير 2021 04:41 م
الرئيس العراقى يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبى المفروض عليه عقوبات أمريكية الحشد الشعبى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل برهم صالح الرئيس العراقى، فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبى الذى فُرضت عليه عقوبات أميركية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

ورد رئيس هيئة الحشد الشعبى على عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية ضده بإصراره على رحيل قواتها.

 

وفى وقت سابق أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، مستشار الأمن القومى العراقى السابق فالح الفياض على قائمة العقوبات لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفق بيان الوزارة.

 

وقالت الوزارة فى بيان: فالح الفياض كان جزءا من خلية ازمة تتألف أساسا من قادة ميليشيات الحشد الشعبى التى تشكلت فى نهاية 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى كما تواصل اغتيال الناشطين العراقيين.


الحشد الشعبى

برهم صالح

العراق

ازمه العراق

ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة