الرئيس البيلاروسى : بحلول نهاية عام 2021 ستكون مسودة الدستور الجديد جاهزة

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قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن مسودة(مشروع)الدستور الجديد لبيلاروس ستكون جاهزة بحلول نهاية العام الحالي 2021.

وقال لوكاشينكو - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه بحلول نهاية عام 2021 ستكون مسودة الدستور الجديد جاهزة ، وبعد ذلك ستعرض في استفتاء سيقرر الناس فيه ما إذا كان سيكون هناك دستور جديد أم لا".

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن توقيت الاستفتاء في مجلس الشعب لعموم بيلاروس، ولم يستبعد الرئيس لوكاشينكو مناقشة التعديلات على الدستور قريبا، مضيفا أن بيلاروس ستكون قادرة على وضع مسودة لدستور جديد في غضون عام.

وقال "المقترحات الرئيسية للتغييرات لم يتم تشكيلها بشكل كامل.. لقد خصصت بعضها، لإعادة توزيع السلطات، وبناء الحزب، هذه قضايا سياسية، في الاقتصاد سنترك الاقتراح حتى تكون لدينا دولة ذات توجه اجتماعي"، وكان الرئيس البيلاروسي قد أعلن في 31 ديسمبر الماضي، أن مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان) لن يغير الدستور.

وتشهد بيلاروس منذ التاسع من أغسطس 2020 ، احتجاجات شعبية على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، بعد أن تم إعلان فوز الرئيس لوكاشينكو فيها، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1994، واعتبرت المعارضة أن نتائج الانتخابات مزورة ، وطالب المتظاهرون باستقالة لوكاشينكو وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء انتخابات جديدة.