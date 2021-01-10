الرئاسة الجزائرية: عودة الرئيس تبون إلى ألمانيا لتلقى العلاج

كتب أحمد عرفة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن عودة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، فى ديسمبر الماضى، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون سوف يعود إلى البلاد بعد تعافيه من فيروس "كورنا" المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا.

وحطت الطائرة الرئاسية بمطار بوفاريك العسكرى، وكان فى استقبال تبون كبار المسؤولين فى الدولة وفق ما نقل التلفزيون العمومى.

وقال تبون عقب وصوله للجزائر: "إن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب"، مضيفا: " أحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر".

وتنمى تبون أن تكون السنة الجديدة 2021 "مليئة بالخير وأن تكون أحسن بكثير من السنة الماضية على الشعب الجزائرى".

وسافر تبون إلى ألمانيا فى 28 أكتوبر2020 للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان قد خاطب الجزائريين قبل أيام وطمأنهم على حالته الصحية.