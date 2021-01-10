اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 09:08 م
خالد صلاح
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الجيش المالى يقتل ارهابيين جنوب غرب البلاد

الأحد، 10 يناير 2021 07:39 م
الجيش المالى يقتل ارهابيين جنوب غرب البلاد الجيش المالى
أ ش أ

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أعلن الجيش المالي انه قتل إرهابيين قرب منطقة نارا جنوب غرب البلاد ، جاء ذلك في بيان بثته الإذاعة المالية مساء اليوم الأحد مشيرا إلى إن دورية للجيش تعرضت لكمين من طرف إرهابيين بين منطقة نارا ومورديه جنوب غرب مالي.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة المالية ردت بقوة مما مكنها من قتل إرهابيين وإصابة آخرين والاستيلاء على دراجات نارية وبعض الأسلحة كانت بيد الإرهابيين.


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