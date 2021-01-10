الجيش الإثيوبي : مقتل 15 وأسر 8 من قوات إقليم تيجراي المتمرد

(رويترز)

ذكر التلفزيون الحكومي أن الجيش الإثيوبي أعلن اليوم الأحد أنه قتل 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيجراي وأسر ثمانية.

وقال التلفزيون نقلا عن قائد عسكري من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، إن من بين الأسرى رئيس الإقليم السابق أباي ويلدو، وهو أيضا رئيس سابق للحزب الحاكم في الإقليم. وأضاف أن من بين القتلى النائب السابق لقائد الشرطة في تيجراي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد أعلنت النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم الإقليم، في 28 نوفمبر الماضي، بعد نحو شهر من القتال.