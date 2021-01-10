البحرين تؤكد الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي

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أعلنت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، اليوم الأحد، عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

وأشارت شئون الطيران المدني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الاثنين الموافق 11 يناير 2021.