البحرين تؤكد الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي

أعلنت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، اليوم الأحد، عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.
وأشارت شئون الطيران المدني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الاثنين الموافق 11 يناير 2021.
البحرين تؤكد الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجويالأحد، 10 يناير 2021 11:12 م
البحرين - أرشيفية
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أعلنت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، اليوم الأحد، عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.
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