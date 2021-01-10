اليوم السابع
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الأنشطة الطلابية بين بنود اللائحة واشتراطات الجائحة ورشة بجامعة قناة السويس

الأحد، 10 يناير 2021 12:34 م
الأنشطة الطلابية بين بنود اللائحة واشتراطات الجائحة ورشة بجامعة قناة السويس جانب من الاجتماع والورشة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن حرص الجامعة على دعم اتحاد طلابها وذلك من خلال عقد سلسلة من الإجتماعات أونلاين وذلك لتطوير رؤيتهم ومهاراتهم بمهام الإتحاد خاصة بوقت الأزمات.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مهام ومسئوليات اتحاد الطلاب تضاعفت فى ظل  جائحة كورونا حيث يقع على عاتقهم تفعيل الإتصال بين إدارة الجامعة وطلابها وذلك لعرض كافة مقترحاتهم وآرائهم ومشكلاتهم لمناقشتها على مستوى الإدارة العليا للجامعة ووضع الحلول لها.

وفى سياق متصل عقد اليوم الأحد إجتماع أونلاين للمكتب التنفيذى لإتحاد الطلاب بمشاركة الدكتور محمد صحبى حسنين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية عبر teams حيث تناول الإجتماع موضوع حيوي هو الأنشطة الطلابية بين بنود اللائحة واشتراطات الجائحة جاء ذلك وفق ما ذكره الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

هذا وتابع الدكتور محمد شقيدف الإجتماع ووجه كلمته لطلاب الإتحاد ودعاهم إلى التعاون والايجابية وتشجيع زملاءهم على ممارسة الأنشطة أونلاين وتقديم أفكارهم لمسابقات وأنشطة مختلفه.

شارك بإلاجتماع الطالب محمد إبراهيم رئيس اتحاد الجامعة ونائبه الطالب محمد سعيد والدكتور سارة اليمانى منسق الأنشطة بكلية الألسن والمكتب التنفيذى لإتحاد الطلاب.

 

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جامعة قناة السويس

الأنشطة الطلابيه

الاسماعيلية

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