اليوم السابع
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استكمال تنفيذ توسعة وازدواج طريق شرق العوينات الداخلة بتكلفة 3 مليار جنيه

الأحد، 10 يناير 2021 03:58 م
استكمال تنفيذ توسعة وازدواج طريق شرق العوينات الداخلة بتكلفة 3 مليار جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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تستكمل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ مشروع ازدواج وتوسعة طريق شرق العوينالت ومن خلال إعادة تأهيل الطريق ورفع كفاءته بطول 375 كم وتوسعته من 7 متر إلي 23 متر عرض وتحويله إلى طريق طريق مزدوج بواقع 6 حارات، بتكلفة 3 مليارات جنيه وذلك في إطار تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة.

ويعمل فى المشروع  4 خلاطات بالطريق بطاقة إنتاجية 180 طن/ ساعة لكل خلاطة، وذلك لتصنيع الخلطة الأسفلتية الجديدة والاستفادة من تدوير الطبقة الإسفلتية القديمة بنفس المواصفات الفنية للأسفلت الجديد.

يذكر أن هذا المشروع ضمن برتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الدفاع والنقل لتنفيذ تصديق رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل ورصف طرق بنطاق المحافظة بأطوال 815 كم ، وذلك لتيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار علي أرض المحافظة.

 

 


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