استطلاع أوبزرفر: أكثرية البريطانيين يرون ضرورة استقالة بوريس جونسون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن أكثرية من البريطانيين يعتقدون بضرورة استقالة رئيس الحكومة بوريس جونسون، وفقا لأحدث استطلاع لرأى أجرته شركة "أوبنيوم" لصالح الصحيفة.

وجد أول استطلاع يتم إجرائه فى عام 2021 أن 43% يعتقدون أنه ينبغى أن يستقيل جونسون، فى حين قال 40% إنه ينبغى أن يظل قائدا. إلا أن أغلب الناخبين المحافظين يعتقدون أن جونسون يجب أن يظل قائدا، وقال 7% فقط أنهم يعتقدون بضرورة استقالته. وقال 20% فقط أن زعيم العمال كير يتارمر ينبغى أن يستقيل، فيما قال 52% أنه ينبغى أن يظل قائدا.

وبحسب الصحيفة، كانت هناك مؤشرات أيضا على تراجع بسيط فى الدعم لتعامل الحكومة مع جائحة كورونا. وقال 72%، بزيادة 4% عن آخر استطلاع، أن الحكومة لم تتحرك بشكل سريع بما يكفى، فيما قال 42%، بزيادة 4 نقاط أيضا، أنهم يعتقدون أنها لم تتحرك بالتأكيد بشكل سريع بما يكفى.

ويبدو أن الرأى العام يريد أن يظل فى جانب الحذر فيما يتعلق بقيود كورونا. وقال أكثر 64% أنهم يفضلون حكومة تسرع فى تطبيق إجراءات الإغلاق، حتى لو كان ذلك يعنى فى بعض الأحيان وضع إجراءات لا يلزم اتخاذها.

وقال 25% إنهم يفضلون حكومة تبذل قصارى جهدها لعدم تطبيق إجراءات الإغلاق حتى لو كان ذلك يعنى انه فى بعض الأحيان تتخذ القرارات فى وقت متأخر عما كان يمكن أن تكون عليه .

وبشكل عام، تراجعت أرقام دعم جونسون بشكل طفيف. وتقف نسبة شعبيته الآن عند 37%، بتراجع نقطة واحدة عن آخر استطلاع.

فى حين بلغت نسبة عدم الموافقة على أدائه 45%، بزيادة نقطة واحدة. كما أن تعامل الحكومة العامة مع كورونا شهد تراجع بسيط. فنسبة من يوافقون عليه تبلغ الآن 31%، بتراجع ثلاث نقاط، فى حين بلغ عدد من يعارضونه 48% بزيادة 3 نقاط.



