ارتفاع ضحايا العواصف الثلجية فى إسبانيا إلى 4 أشخاص.. والسلطات تغلق المطارات

فاطمة شوقى

تسبب تساقط ثلوج مستمر فى معظم أنحاء إسبانيا التى تغطت باللون الأبيض فى شلل حركة المرور مع هطول أمطار قياسي لم يشهده منذ 50 عامًا، كما تسبب تساقط الثلوج في مقتل أربعة أشخاص ، كما تسبب في محاصرة الآلاف في السيارات ، وتوقف محطات القطارات والمطارات بسبب الثلوج.



الثلوج فى اسبانيا

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن خدمات الطورائ انتشرت فى منطقة الأندلس وانتشلت جثتى رجل وامرأة بعد ان جرفت سيارتهما نهر متضخم بالقرب من بلدة فوينخيرولا، وقالت وزارة الداخلية إن رجلا يبلغ من العمر 54 عاما عثر عليه ميتا فى مدريد تحت كومة كبيرة من الثلوج ، كما توفى رجل مشرد بسبب انخفاض درجات الحرارة فى مدينة سرقسطة الشمالية.

وتظل مدريد وأكثر من نصف مقاطعات إسبانيا في حالة تأهب حتى أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي العاصمة الإسبانية ، قامت السلطات بتفعيل حالة التأهب الأحمر لأول مرة منذ اعتماد النظام قبل أربعة عقود ، وطالبت الجيش بإنقاذ ركاب المركبات المحاصرة على طرق صغيرة أو طرق سريعة كبيرة.



الثلوج تغطى السيارات فى اسبانيا

وعادت ساندرا مورينا ، التي حوصرت ليل الجمعة أثناء انتقالها إلى نوبتها الليلية كحارس أمن في مركز تسوق ، إلى المنزل سيرًا على الأقدام بعد أن ساعدتها وحدة طوارئ تابعة للجيش صباح السبت، وقال إن تنقلاته المعتادة التي تستغرق 15 دقيقة بالسيارة تحولت إلى "12 ساعة صعبة".

وقالت "برد شديد ، بدون طعام ، بدون ماء ، الناس يبكون والناس محاصرون هناك ، دون معرفة متى سنتمكن من المغادرة".

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية (AEMET) من أن تساقط الثلوج في بعض المناطق سيستمر لأكثر من 24 ساعة بسبب مزيج غريب من كتلة الهواء البارد الراكدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية ووصول عاصفة فيلومينا الأكثر دفئًا من الجنوب.



اغلاق الطرق فى اسبانيا

وأضافت الوكالة أنه وفقًا لتوقعات AEMET ، من المتوقع في بعض المناطق أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 20 سم (حوالي 8 بوصات) ، ولكن تم الوصول إلى 50 سم حتى في المناطق الحضرية. وقال إنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة باتجاه الشمال الشرقى.

وقال كارلوس نوفيلو ، مدير وكالة مدينة مدريد ، إن أكثر من ألف مركبة محاصرة في مدريد ، معظمها على الطرق الدائرية بالمدينة وعلى الطريق السريع المؤدي إلى منطقتي كاستيلا لامانشا والأندلس في جنوب البلاد. حالات الطوارئ في مدريد.

ولا يزال الوضع شديد الخطورة. نحن نواجه ظاهرة معقدة للغاية وحالة حرجة للغاية. نطلب من هؤلاء السائقين التحلي بالصبر ، وأننا سنصل إلى الجميع ونحافظ على سلامتهم ".



مدريد

وأعلنت شركة تشغيل المطار AENA أن مطار ادولفو سواريز مدريد باراخاس الدولي سيظل مغلقًا طوال اليوم حيث تمنع العاصفة الثلجية الآلات والمشغلين من الحفاظ على نظافة المدارج.



مدخل سرقسطة

وأوضح رينفي أنه تم تعليق جميع القطارات التي لها منشأ ووجهة في مدريد ، سواء كانت مسافات طويلة أو قطارات ركاب ، وكذلك اتصالات مع جنوب وشمال شرق إسبانيا.